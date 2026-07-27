Зеленский сделал жесткое заявление: какая страна, кроме РФ напала на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран фактически уже участвует в войне против Украины, поскольку с первых месяцев полномасштабного вторжения обеспечивал Россию ударными беспилотниками и технологиями их производства. Такое заявление глава государства сделал в интервью Sky News, комментируя угрозы Тегерана в адрес Киева.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Отвечая на вопрос о риске прямой военной атаки Ирана против Украины, Зеленский подчеркнул, что подобная агрессия уже произошла, хотя и не в традиционной форме. По его словам, передача России тысяч ударных беспилотников Shahed и лицензий на их производство стала прямым вкладом Тегерана в российскую военную кампанию.

Президент отметил, что Украина сознательно не стремится к открытию нового фронта, однако игнорировать роль Ирана больше невозможно. По его словам, поставки вооружений Кремлю сделали исламскую республику одной из сторон конфликта.

Зеленский также заявил, что аналогичную ответственность несет Северная Корея. Он напомнил, что Пхеньян поставлял России ракеты, артиллерийские боеприпасы, а также направил около десяти тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях. В связи с этим, подчеркнул президент, Украина не имеет оснований доверять ни Ирану, ни КНДР и должна готовиться к дальнейшему усилению угроз.

Заявление прозвучало на фоне нового витка напряженности между Киевом и Тегераном. Ранее Иран обвинил Украину в атаке на судно в Каспийском море, в результате которой погиб один моряк и еще один получил ранения. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен дать ответ, назвав произошедшее нарушением международного права. Одновременно ряд иранских СМИ выступил с угрозами нанесения ударов по Украине, в том числе с использованием баллистических ракет.

Читайте также на портале "Комментарии" — Ближний Восток на пороге взрыва: что решит Трамп в ближайшие дни.



