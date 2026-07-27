Воевать станет сложнее: Зеленский назвал главную проблему для продолжения войны против РФ

Украина столкнулась с острой нехваткой ракет для противовоздушной обороны, необходимых для отражения массированных российских атак баллистическими ракетами. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, подчеркнув, что ситуация становится все более опасной.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, российская армия значительно увеличила применение баллистического вооружения против украинских городов. В качестве примера Зеленский привел недавний удар по Киеву, когда в течение одного часа российские войска выпустили около 40 баллистических ракет.

Президент отметил, что украинская система ПВО нуждается в срочном усилении, поскольку существующих запасов ракет-перехватчиков недостаточно для отражения подобных атак.

"Нам не хватает ракет для защиты, это проблема", — подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что санкционное давление на российский военно-промышленный комплекс остается недостаточным, что позволяет Москве продолжать увеличивать производство баллистических ракет.

Отдельно президент обратил внимание на влияние ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, США были вынуждены сосредоточить значительную часть своих ресурсов именно на этом регионе, что отразилось на обеспечении Украины средствами противовоздушной обороны.

Зеленский признал, что понимает причины такого перераспределения внимания Вашингтона, однако подчеркнул, что для Украины это создает серьезный вызов в условиях продолжающейся войны.

По словам президента, сейчас Киев ведет активные переговоры с администрацией Дональда Трампа, европейскими партнерами и другими союзниками. Главная цель – добиться дополнительных поставок вооружения, финансирования и усиления санкций против России, чтобы сохранить способность защищать украинские города от новых ракетных атак.

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