Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном повідомив, що територіальне питання обговорювали 6,5 годин. Мирний план США щодо України став кращим, наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський зробив заяву щодо територій у мирному плані

"Питання територіальне – найскладніше, питання грошей і відновлення — без присутності європейських партнерів акцептувати складно. І питання гарантій безпеки — важливі конкретика від США і Європи. Тут треба бути дуже обережними, але план виглядає краще", — зазначив президент України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що перед тим, як призначити нового керівника Офісу президента, Володимир Зеленський планує провести додаткові консультації. Президент

Розгляд кандидатур продовжиться після його повернення в Україну. Про це президент сказав на спільному брифінгу із французьким лідером Емманюелем Макроном у Парижі.

"Сенсацій сьогодні не буде. Я запланував консультації, по поверненню в Україну я це зроблю. Мій вибір залежить від деяких речей. Фокусуємося більше на дипломатії або інших напрямках, які дуже важливі", — сказав Зеленський. При цьому президент додав, що в Україні "безумовно, є дуже достойні люди".