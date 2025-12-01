Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сообщил, что территориальный вопрос обсуждали 6,5 часов. Мирный план США по Украине стал лучше , подчеркнул Зеленский .

Владимир Зеленский сделал заявление о территориях в мирном плане

"Вопрос территориальный — самый сложный, вопрос денег и восстановления — без присутствия европейских партнеров акцептовать сложно. И вопросы гарантий безопасности — важна конкретика от США и Европы. Здесь надо быть очень осторожными, но план выглядит лучше", — отметил президент Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что перед тем, как назначить нового руководителя Офиса президента, Владимир Зеленский планирует провести дополнительные консультации. Президент

Рассмотрение кандидатур продолжится по его возвращении в Украину. Об этом президент сказал на совместном брифинге с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Париже.

"Сенсаций сегодня не будет. Я запланировал консультации, по возвращению в Украину я это сделаю. Мой выбор зависит от некоторых вещей. Фокусируемся больше на дипломатии или других направлениях, которые очень важны", — сказал Зеленский. При этом президент добавил, что в Украине "безусловно, очень достойные люди".