Володимир Зеленський зробив заяву про ППО в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вже зараз є певні системи ППО, для яких немає ракет.

"Тому партнери, або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима — інших немає виходів. Питання: чи розуміє Європа? Думаю, розуміє", – наголошує глава держави.

Він також наголосив, що без траншу навесні Україна зменшить виробництво дронів у рази.

"Якщо далекобійні ми сьогодні використовуємо наші можливості, і так само вони працюють, але з нашого боку, як санкційні пакети по енергетиці наших європейських і американських партнерів, ми зі свого боку робимо все, щоб зменшити енергоресурс Росії. Всього цього просто не буде", – заявляє президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зараз натяків на те, що росіяни відмовляються від мирної угоди, немає. Про це глава держави Володимир Зеленський заявив відповідаючи на питання про потенційну відмову росіян від мирної угоди, але зауважив, що якщо це станеться, то тоді США та Європа мають посилювати Україну.

"Тому що це говорить, що одна сторона війни, а саме Росія, відмовилась від дипломатичного шляху. Значить, треба посилювати іншу, Україну. Посилювати. А це зброя, це санкції і це гроші. І це стосується і США, і Європи", – наголосив президент. Водночас Зеленський додає, що на його думку, у Москві завершення війни не хочуть.