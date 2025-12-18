logo_ukra

BTC/USD

87175

ETH/USD

2869.36

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Володимир Зеленський зробив заяву про ППО в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Володимир Зеленський зробив заяву про ППО в Україні

Президент заявив, що вже зараз є системи ППО, до яких немає ракет

18 грудня 2025, 15:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вже зараз є певні системи ППО, для яких немає ракет.

Володимир Зеленський зробив заяву про ППО в Україні

Володимир Зеленський зробив заяву про ППО в Україні

"Тому партнери, або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима — інших немає виходів. Питання: чи розуміє Європа? Думаю, розуміє", – наголошує глава держави.

Він також наголосив, що без траншу навесні Україна зменшить виробництво дронів у рази.

"Якщо далекобійні ми сьогодні використовуємо наші можливості, і так само вони працюють, але з нашого боку, як санкційні пакети по енергетиці наших європейських і американських партнерів, ми зі свого боку робимо все, щоб зменшити енергоресурс Росії. Всього цього просто не буде", – заявляє президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зараз натяків на те, що росіяни відмовляються від мирної угоди, немає. Про це глава держави Володимир Зеленський заявив відповідаючи на питання про потенційну відмову росіян від мирної угоди, але зауважив, що якщо це станеться, то тоді США та Європа мають посилювати Україну.

"Тому що це говорить, що одна сторона війни, а саме Росія, відмовилась від дипломатичного шляху. Значить, треба посилювати іншу, Україну. Посилювати. А це зброя, це санкції і це гроші. І це стосується і США, і Європи", – наголосив президент. Водночас Зеленський додає, що на його думку, у Москві завершення війни не хочуть.                                                                                                                                                                                                                         



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини