Владимир Зеленский сделал заявление о ПВО в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже сейчас есть некоторые системы ПВО, для которых нет ракет.

"Поэтому партнеры либо дают лицензии, либо дают ракеты, либо помогают деньгами — других нет выходов. Вопрос: понимает ли Европа? Думаю, понимает", – подчеркивает глава государства.

Он также подчеркнул, что без транша весной Украина уменьшит производство дронов в разы.

"Если дальнобойные мы сегодня используем наши возможности, и так же они работают, но с нашей стороны, как санкционные пакеты по энергетике наших европейских и американских партнеров, мы со своей стороны делаем все, чтобы снизить энергоресурс России. Всего этого просто не будет", – заявляет президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сейчас намеков на то, что россияне отказываются от мирного соглашения, нет. Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопрос о потенциальном отказе россиян от мирного соглашения, но отметил, что если это произойдет, то тогда США и Европа должны усиливать Украину.

"Потому что это говорит, что одна сторона войны, а именно Россия, отказалась от дипломатического пути. Значит, нужно усиливать другую, Украину. Усиливать. А это оружие, это санкции и деньги. И это касается и США, и Европы", — подчеркнул президент. В то же время Зеленский добавляет, что, по его мнению, в Москве завершения войны не хотят.