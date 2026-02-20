Президент України Володимир Зеленський окреслив пріоритети в дипломатичній роботі та підготовці до вирішення складних питань на найвищому рівні. Глава держави наголосив, що наразі триває підготовка "для готовності лідерів зустрічатись та вирішувати те, що поки що не вирішується на рівні команд".

Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним

За словами Президента, Україна розраховує на ефективність прямих переговорів між керівниками держав. "Саме лідерський формат може стати багато в чому вирішальним, і Україна готова до такого формату", — заявив Зеленський.

Важливим напрямком залишається гуманітарна сфера, зокрема повернення українців із полону. Володимир Зеленський підкреслив, що "команда має забезпечити умови і для прогресу в гуманітарних питаннях". Він додав: "Обміни військовополонених мають продовжуватись. Очікуємо, що обмін стане можливим найближчим часом".

Окрему увагу Президент приділив взаємодії з міжнародною спільнотою, відзначивши, що "Європа в процесі роботи для завершення війни, і роль Європи має зростати". Зеленський запевнив, що Київ продовжить координувати кроки з союзниками, адже "Україна завжди захищає наші спільні європейські інтереси".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський під час спілкування у чаті Офісу Президента чітко окреслив позицію держави щодо місця проведення майбутніх мирних перемовин. Він категорично відкинув можливість візиту до РФ.

"Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви, столиці країни, яка є агресором в цій війні", — наголосив Президент.