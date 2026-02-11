logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський заявив, чи поїде до Москви чи Мінська на переговори з Путіним
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський заявив, чи поїде до Москви чи Мінська на переговори з Путіним

«Нам усе одно, де, головне — результат»: Зеленський про готовність до зустрічі на нейтральній території

11 лютого 2026, 20:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування у чаті Офісу Президента чітко окреслив позицію держави щодо місця проведення майбутніх мирних перемовин. Він категорично відкинув можливість візиту до РФ.

Зеленський заявив, чи поїде до Москви чи Мінська на переговори з Путіним

Зеленський заявив, чи поїде до Москви чи Мінська на переговори з Путіним

"Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви, столиці країни, яка є агресором в цій війні", — наголосив Президент.

Водночас українська сторона висловлює готовність до діалогу на майданчиках західних партнерів або в нейтральних країнах. Зеленський зазначив, що Україна підтримає пропозиції зустрітися на територіях Америки чи Європи. При цьому список неприйнятних локацій поповнила і Білорусь, оскільки вона "є союзником в наступі на Україну в 2022 році".

Маямі як імовірний варіант

Наразі розглядається можливість проведення зустрічі вже наступного тижня. За словами Зеленського, США запропонували обрати для цього місто Маямі. Україна вже офіційно підтвердила свою згоду на цю локацію.

Проте Росія наразі не дала остаточної відповіді та продовжує вагатися. Кремль обирає між пропозицією Сполучених Штатів та варіантом проведення переговорів на Близькому Сході.

Коментуючи вибір між запропонованими містами, Володимир Зеленський підкреслив прагматичний підхід Києва:

"Нам усе одно — чи в Маямі, чи в Абу-Дабі. Головне, щоб був результат".

Наразі українська сторона очікує на офіційне рішення РФ щодо місця майбутньої дипломатичної зустрічі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський заперечив інформацію британського видання Financial Times про те, що 24 лютого він планує оголосити про намір провести вибори та референдум.

Раніше FT з посиланням на власні джерела написала, що український лідер нібито готується заявити про виборчі плани у четверту річницю початку повномасштабної війни Росії проти України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини