Президент України Володимир Зеленський під час спілкування у чаті Офісу Президента чітко окреслив позицію держави щодо місця проведення майбутніх мирних перемовин. Він категорично відкинув можливість візиту до РФ.

Зеленський заявив, чи поїде до Москви чи Мінська на переговори з Путіним

"Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви, столиці країни, яка є агресором в цій війні", — наголосив Президент.

Водночас українська сторона висловлює готовність до діалогу на майданчиках західних партнерів або в нейтральних країнах. Зеленський зазначив, що Україна підтримає пропозиції зустрітися на територіях Америки чи Європи. При цьому список неприйнятних локацій поповнила і Білорусь, оскільки вона "є союзником в наступі на Україну в 2022 році".

Маямі як імовірний варіант

Наразі розглядається можливість проведення зустрічі вже наступного тижня. За словами Зеленського, США запропонували обрати для цього місто Маямі. Україна вже офіційно підтвердила свою згоду на цю локацію.

Проте Росія наразі не дала остаточної відповіді та продовжує вагатися. Кремль обирає між пропозицією Сполучених Штатів та варіантом проведення переговорів на Близькому Сході.

Коментуючи вибір між запропонованими містами, Володимир Зеленський підкреслив прагматичний підхід Києва:

"Нам усе одно — чи в Маямі, чи в Абу-Дабі. Головне, щоб був результат".

Наразі українська сторона очікує на офіційне рішення РФ щодо місця майбутньої дипломатичної зустрічі.

