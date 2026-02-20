Президент Украины Владимир Зеленский наметил приоритеты в дипломатической работе и подготовке к решению сложных вопросов на самом высоком уровне. Глава государства подчеркнул, что сейчас идет подготовка "для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд".

Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным

По словам президента, Украина рассчитывает на эффективность прямых переговоров между руководителями государств. "Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату", — заявил Зеленский.

Важным направлением остается гуманитарная сфера, в частности, возвращение украинцев из плена. Владимир Зеленский подчеркнул, что "команда должна обеспечить условия и для прогресса в гуманитарных вопросах". Он добавил: "Обмены военнопленных должны продолжаться. Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время".

Отдельное внимание Президент уделил взаимодействию с международным сообществом, отметив, что "Европа в процессе работы по завершению войны, и роль Европы должна расти". Зеленский заверил, что Киев продолжит координировать шаги с союзниками, ведь Украина всегда защищает наши общие европейские интересы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский во время общения в чате Офиса Президента четко обозначил позицию государства относительно места проведения будущих мирных переговоров. Он категорически отверг возможность визита в РФ.

"Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором в этой войне", — подчеркнул Президент.