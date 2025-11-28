Коли вся увага зосереджена на дипломатії, на захисті у війні, потрібна внутрішня сила. Внутрішня сила – це основа нашої зовнішньої єдності і наших відносин зі світом. І щоб внутрішня сила була, не має бути причин відволікатися на щось інше, крім захисту України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

Володимир Зеленський заявив про проблеми в правоохоронній системі і армії

"Саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави і захищати нашу державу. Це незмінний принцип", – зауважив президент.

Він наголосив, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко разом з народними депутатами в діалозі мають ухвалити бюджет 26-го року, всі соціальні виплати, а також обрати кандидатур на міністрів енергетики та юстиції.

"Третє – я говорив зі Службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки, будуть рішення. Забагато негативу з регіону. Ми домовились, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко. І, звісно, армія, наші воїни – герої. Наші воїни знищують ворога, і саме це – основа нашої здатності будувати дипломатію. Є проблеми, які давно варто вирішити. Головком, Генштаб, Павло Паліса вже цим займаються і наступного тижня готують відповідну ставку. Перш за все, щоб був справедливий, раціональний розподіл особового складу між бригадами. Принципи, як це зробити, вже є, і в кожній бойовій бригаді про це кажуть. Рішення буде. Дякую всім, хто з Україною", – наголосив Зеленський.

