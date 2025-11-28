Когда все внимание сосредоточено на дипломатии, защите в войне, нужна внутренняя сила. Внутренняя сила – это основа нашего внешнего единства и наших отношений с миром. И чтобы внутренняя сила была, не должно быть причин отвлекаться на что-то другое, кроме защиты Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

Владимир Зеленский заявил о проблемах в правоохранительной системе и армии

"На защите Украины будут сосредоточены 100% нашей силы. Каждый должен сейчас поступать именно так, в интересах нашего государства и защищать наше государство. Это неизменный принцип", – заметил президент.

Он подчеркнул, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко вместе с народными депутатами в диалоге должны принять бюджет 26 года, все социальные выплаты, а также избрать кандидатур на министров энергетики и юстиции.

"Третье – я говорил со Службой безопасности Украины, чтобы они провели свой анализ ситуации в правоохранительной системе и регионах. В скором времени будут доклады, будут мои выводы, будут решения. Слишком много негатива из региона. Мы договорились, что Служба безопасности предоставит мне информацию быстро. И, конечно, армия, наши воины – герои. Наши воины уничтожают врага и именно это – основа нашей способности строить дипломатию. Есть проблемы, которые давно следует решить. Главком, Генштаб, Павел Палиса уже этим занимаются и на следующей неделе готовят соответствующую ставку. Прежде всего, чтобы было справедливо, рациональное распределение личного состава между бригадами. Принципы, как это сделать, уже есть и в каждой боевой бригаде об этом говорят. Решение будет. Благодарю всех, кто с Украиной", – подчеркнул Зеленский.

