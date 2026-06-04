Володимир Зеленський закликав покарати Росію

Сьогодні, 4 червня, світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Ця дата покликана вшанувати пам'ять найменших жителів планети, які зазнали страждань через воєнні дії та насильство, і для України цей день має особливий, трагічний вимір.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

З початком великої війни масштаби злочинів проти української малечі досягли жахливих цифр.

"За час повномасштабного нападу Російська Федерація позбавила життя щонайменше 707 маленьких українців, — заявив Президент України Володимир Зеленський, — і за кожною цією цифрою стоїть конкретна дитина, у якої загарбники цинічно відібрали право на майбутнє".

Глава держави підкреслив, що такі втрати не мають терміну давності, а воєнні злочинці не зможуть сховатися від правосуддя.

"Росія обов'язково має понести повну та сувору відповідальність за всі скоєні звірства", — акцентував український лідер.

Міжнародна спільнота та правозахисники продовжують фіксувати кожен факт агресії проти неповнолітніх, аби закласти підґрунтя для майбутніх міжнародних трибуналів над організаторами та виконавцями геноциду.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український лідер Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками медіа повідомив, що готовий без зволікань розпочати прямий діалог із очільником Кремля Володимиром Путіним задля фіналізації військового конфлікту.

Таке рішення зумовлене тривалою паузою у дипломатичних процесах із боку головного союзника України.

"Я готовий прямо зараз почати прямі переговори з Путіним для завершення війни", — наголосив Президент України під час пресконференції.