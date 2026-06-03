Зеленський задекларував готовність до негайних прямих перемовин із Путіним задля фіналу війни

Президент України Володимир Зеленський оголосив про свою готовність невідкладно сісти за стіл переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, аби знайти рішення для припинення воєнних дій. Таку гучну заяву глава держави зробив під час спілкування з журналістами.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Я готовий прямо зараз почати прямі переговори з Путіним для завершення війни", — зазначив український лідер на пресконференції.

Головною причиною такого кроку Президент назвав серйозні затримки у дипломатичній підтримці з боку ключового західного партнера. За його словами, офіційний Київ уже занадто тривалий час розраховує на прибуття американських переговорників, проте наразі увага та ресурси Вашингтона зміщені на інші геополітичні кризи.

"Україна вже "дуже довго" очікує на візит переговорної групи США, оскільки Штати зараз насамперед зайняті Іраном", — підкреслив Володимир Зеленський.

Зважаючи на те, що Білий дім зараз фокусується на близькосхідному треку, українська сторона прагне перехопити ініціативу. Глава держави пояснив, що Україна не може дозволити собі залишатися в режимі очікування, поки американські дипломати врегулюють решту світових криз.

"Тому він готовий провести прямі переговори, щоб не чекати, поки США закінчать "усі кофлікти у світі" і черга дійде до України", — резюмує позицію український лідер.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російське військове командування не змогло досягти поставлених цілей під час зимових та весняних наступальних операцій. Через неспроможність продемонструвати успіхи на полі бою Кремль переключився на тактику залякування мирних жителів. На цьому наголосив відомий військовий діяч Андрій Білецький.



