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Владимир Зеленский призвал наказать Россию

«У них отобрали будущее»: Зеленский отметил неизбежную ответственность РФ за убийства украинских детей

4 июня 2026, 14:16
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Недилько Ксения

Сегодня, 4 июня, мир отмечает Международный день невинных детей – жертв агрессии. Эта дата призвана почтить память самых маленьких жителей планеты, которые испытали страдания из-за военных действий и насилия, и для Украины этот день имеет особое, трагическое измерение.

Владимир Зеленский призвал наказать Россию

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

С началом великой войны масштабы преступлений против украинских малышей достигли ужасающих цифр.

"За время полномасштабного нападения Российская Федерация лишила жизни минимум 707 маленьких украинцев, — заявил Президент Украины Владимир Зеленский, — и за каждой этой цифрой стоит конкретный ребенок, у которого захватчики цинично отобрали право на будущее".

Глава государства подчеркнул, что такие потери не имеют срока давности, а военные преступники не смогут укрыться от правосудия.

"Россия обязательно должна понести полную и строгую ответственность за все совершенные зверства", — акцентировал украинский лидер.

Международное сообщество и правозащитники продолжают фиксировать каждый факт агрессии против несовершеннолетних, чтобы заложить основу для будущих международных трибуналов над организаторами и исполнителями геноцида.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с представителями медиа сообщил, что готов без промедления начать прямой диалог с главой Кремля Владимиром Путиным для финализации военного конфликта.

Такое решение предопределено длительной паузой в дипломатических процессах со стороны главного союзника Украины.

"Я готов прямо сейчас начать прямые переговоры с Путиным для завершения войны", — подчеркнул Президент Украины во время пресс-конференции.



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