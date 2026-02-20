Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із переговорною групою після завершення дводенних консультацій з представниками США та РФ. Глава держави зазначив, що на військовому треку спостерігається певний "конструктив": сторони дійшли згоди, що у разі припинення вогню моніторинг здійснюватимуть передусім Сполучені Штати, які "головуватимуть у цьому процесі".

Володимир Зеленський прокоментував питання територій на переговорах

На гуманітарному напрямку ключовим питанням став обмін військовополоненими. Президент зауважив, що хоча остаточних домовленостей ще не досягнуто, сторони планують протягом найближчих днів визначити "формат, кількість і строки можливого обміну".

Попри певні зрушення, ситуація на політичному рівні залишається складною:

"Водночас щодо територіальних питань, зокрема Донбасу, позитиву поки немає", — констатував Володимир Зеленський.

Наступний раунд переговорів очікується вже за 7–10 днів, найімовірніше, місцем проведення стане Женева. Найближчим часом українська сторона остаточно сформує "позиції та мандат переговорної делегації" для подальших консультацій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду за результатами міжнародних зустрічей щодо завершення війни. Зеленський висловив вдячність українським дипломатам за роботу в умовах складного діалогу. Зокрема, він подякував "за терпіння в усіх розмовах із російською стороною, далеко не завжди простих та адекватних". Також Президент відзначив роль Вашингтона: "Важливо, що і представники Президента Сполучених Штатів теж усе роблять, щоб перемовини були конструктивними".