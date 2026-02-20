Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с переговорной группой по завершении двухдневных консультаций с представителями США и РФ. Глава государства отметил, что на военном треке наблюдается определенный "конструктив": стороны пришли к согласию, что в случае прекращения огня мониторинг будут осуществлять прежде всего Соединенные Штаты, которые "будут председательствовать в этом процессе".

Владимир Зеленский прокомментировал вопросы территорий на переговорах

На гуманитарном направлении ключевым вопросом стал обмен военнопленными. Президент отметил, что хотя окончательные договоренности еще не достигнуты, стороны планируют в ближайшие дни определить "формат, количество и сроки возможного обмена".

Несмотря на некоторые сдвиги, ситуация на политическом уровне остается сложной:

"В то же время относительно территориальных вопросов, в частности, Донбасса, позитива пока нет", — констатировал Владимир Зеленский.

Следующий раунд переговоров ожидается уже через 7–10 дней, вероятнее всего, местом проведения станет Женева. В ближайшее время украинская сторона окончательно сформирует "позицию и мандат переговорной делегации" для дальнейших консультаций.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по результатам международных встреч по завершению войны. Зеленский выразил благодарность украинским дипломатам за работу в условиях сложного диалога. В частности, он поблагодарил "за терпение во всех разговорах с российской стороной, далеко не всегда простых и адекватных". Также Президент отметил роль Вашингтона: "Важно, что и представители Президента Соединенных Штатов тоже все делают, чтобы переговоры были конструктивными".