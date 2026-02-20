Президент України Володимир Зеленський провів нараду за результатами міжнародних зустрічей щодо завершення війни. Глава держави повідомив, що "була детальна доповідь нашої переговорної групи за підсумками зустрічей у Швейцарії", під час якої сторони обговорили аспекти, які неможливо було озвучувати раніше.

Зеленський анонсував новий раунд переговорів: «Він може стати справді результативним»

Зеленський висловив вдячність українським дипломатам за роботу в умовах складного діалогу. Зокрема, він подякував "за терпіння в усіх розмовах із російською стороною, далеко не завжди простих та адекватних". Також Президент відзначив роль Вашингтона: "Важливо, що і представники Президента Сполучених Штатів теж усе роблять, щоб перемовини були конструктивними".

На переконання Глави держави, світ має важелі для припинення агресії. "Ми вважаємо, що реальні можливості завершити війну достойно залишаються і може значно допомогти здатність світу тиснути на агресора", — наголосив він.

Наразі триває активна фаза підготовки до наступного етапу діалогу. Зеленський заявив, що "українські відповіді на найбільш складні питання напередодні наступної зустрічі готові". Україна покладає великі надії на кінець зими: "Розраховуємо, що вже найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд перемовин і що цей раунд може стати справді результативним".

Пріоритети для роботи переговорної команди у тристоронньому форматі та за участі США вже чітко визначені.

