Володимир Зеленський дорікнув союзникам за дипломатичні паузи: канікули за розкладом

Президент України Володимир Зеленський висловив розчарування через паузу в міжнародній підтримці, спричинену сезоном відпусток у країнах-партнерах. Спілкуючись із представниками ЗМІ, Глава держави зауважив, що в той час, коли українці щодня виборюють своє право на життя, закордонна дипломатія продовжує працювати за чітким мирним графіком.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Під час зустрічі з медійниками Президент України Володимир Зеленський відверто поділився внутрішнім болем щодо специфіки міжнародної взаємодії в умовах триваючих бойових дій. Глава держави натякнув, що динаміка допомоги з боку західних лідерів суттєво уповільнилася через сезонний відпочинок за кордоном, що створює різкий контраст із подіями на українському фронті.

За словами лідера країни, ситуація, коли одні змушені щохвилини рятувати свої життя, а інші відкладають вирішення криз заради відпочинку, викликає важкі почуття.

"Останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають, — на канікулах, — констатував Володимир Зеленський, описуючи поточне затишшя на міжнародній арені. — І це дуже такий неприємний осадок. Не можу ним не поділитися".

Глава держави підкреслив, що попри гостру потребу в оперативних рішеннях, поставках озброєння та політичній підтримці, європейська бюрократична та політична машина не стала змінювати свої багаторічні звички. Замість екстреного реагування на виклики, закордонні урядовці обрали традиційний відпочинок.

"Є відчуття такого, знаєте... "дипломатія за планом", — резюмував Президент України, вказуючи на надмірну заформалізованість міжнародних процесів. — Тобто коли відпустка, то відпустка".

Водночас Зеленський висловив сподівання, що після завершення канікулярного періоду партнери України повернуться до активної роботи з подвоєною енергією, аби надолужити втрачений час та прискорити напрацювання рішень, необхідних для наближення справедливого миру.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент назвав росіян "конченими" через намагання зірвати перший дзвоник для українських дітей.