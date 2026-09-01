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Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование из-за паузы в международной поддержке, вызванной сезоном отпусков в странах-партнерах. Общаясь с представителями СМИ, глава государства отметил, что в то время, когда украинцы ежедневно борются за свое право на жизнь, зарубежная дипломатия продолжает работать по четкому мирному графику.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Во время встречи с медийщиками Президент Украины Владимир Зеленский откровенно поделился внутренней болью по поводу специфике международного взаимодействия в условиях продолжающихся боевых действий. Глава государства намекнул, что динамика помощи со стороны западных лидеров существенно замедлилась из-за сезонного отдыха за границей, что создает резкий контраст с событиями на украинском фронте.
По словам лидера страны, ситуация, когда одни вынуждены ежеминутно спасать свою жизнь, а другие откладывают решение кризисов ради отдыха, вызывает тяжелые чувства.
Глава государства подчеркнул, что, несмотря на острую потребность в оперативных решениях, поставках вооружения и политической поддержке, европейская бюрократическая и политическая машина не стала менять свои многолетние привычки. Вместо экстренного реагирования на вызовы зарубежные чиновники выбрали традиционный отдых.
В то же время Зеленский выразил надежду, что после завершения каникулярного периода партнеры Украины вернутся к активной работе с удвоенной энергией, чтобы наверстать упущенное время и ускорить выработку решений, необходимых для приближения справедливого мира.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент назвал россиян "конченными" из-за попыток сорвать первый звонок для украинских детей.