Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование из-за паузы в международной поддержке, вызванной сезоном отпусков в странах-партнерах. Общаясь с представителями СМИ, глава государства отметил, что в то время, когда украинцы ежедневно борются за свое право на жизнь, зарубежная дипломатия продолжает работать по четкому мирному графику.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Во время встречи с медийщиками Президент Украины Владимир Зеленский откровенно поделился внутренней болью по поводу специфике международного взаимодействия в условиях продолжающихся боевых действий. Глава государства намекнул, что динамика помощи со стороны западных лидеров существенно замедлилась из-за сезонного отдыха за границей, что создает резкий контраст с событиями на украинском фронте.

По словам лидера страны, ситуация, когда одни вынуждены ежеминутно спасать свою жизнь, а другие откладывают решение кризисов ради отдыха, вызывает тяжелые чувства.

"Последние две недели весь мир, Европа и помогающий нам мир — на каникулах, — констатировал Владимир Зеленский, описывая текущее затишье на международной арене. — И это очень неприятный осадок. Не могу им не поделиться".

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на острую потребность в оперативных решениях, поставках вооружения и политической поддержке, европейская бюрократическая и политическая машина не стала менять свои многолетние привычки. Вместо экстренного реагирования на вызовы зарубежные чиновники выбрали традиционный отдых.

"Есть ощущение такого, знаете ли… "дипломатия по плану", — резюмировал Президент Украины, указывая на чрезмерную заформализованность международных процессов. — То есть, если отпуск, то отпуск".

В то же время Зеленский выразил надежду, что после завершения каникулярного периода партнеры Украины вернутся к активной работе с удвоенной энергией, чтобы наверстать упущенное время и ускорить выработку решений, необходимых для приближения справедливого мира.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент назвал россиян "конченными" из-за попыток сорвать первый звонок для украинских детей.