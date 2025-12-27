Війна в Україні: Зеленський розповів, яку позицію зрештою обрав Китай

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що він бачить цілковиту відсутність реального бажання Пекіна доєднатися до мирного врегулювання війни. Натомість, за словами глави держави, КНР нарощує економічну підтримку Москви. Про це Володимир Зеленський заявив у спілкуванні з журналістами.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський акцентував, що попри дипломатичні сподівання Києва, на сьогодні роль Китаю є радше деструктивною, оскільки країна стала головним фінансовим "донором" російської воєнної машини.

"На сьогодні Китай – найбільший імпортер, а ми знаємо, куди йдуть ці гроші. Гроші від експорту російської енергетики Росія витрачає на війну. Ось така на сьогодні, на жаль, роль Китаю", — наголосив президент.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Україна ніколи не відмовлялася від діалогу з Пекіном і завжди прагнула бачити Китай серед активних учасників мирного процесу.

