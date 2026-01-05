logo_ukra

BTC/USD

93851

ETH/USD

3190.39

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Він "у команді України": Зеленський заінтригував зустріччю з екс-главою МЗС
commentss НОВИНИ Всі новини

Він "у команді України": Зеленський заінтригував зустріччю з екс-главою МЗС

Володимир Зеленський зустрівся з екс-главою МЗС Дмитром Кулебою

5 січня 2026, 13:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з колишнім главою МЗС Дмитром Кулебою та заявив, що той "у команді України". Як повідомляє портал "Коментарі", заява Зеленського з'явилася в Telegram.

Він "у команді України": Зеленський заінтригував зустріччю з екс-главою МЗС

Володимир Зеленський та Дмитро Кулеба. Фото: з відкритих джерел

Президент розповів, що обговорив із Кулебою політичну та інформаційну ситуацію навколо України.

"Важливо, щоб український погляд на речі у світі було представлено, і щоб це було досить сильно. Радий, що Дмитро — у команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії", — наголосив український лідер.

Варто нагадати, що Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ України з березня 2020 року. У вересні 2024 року в рамках "перезавантаження уряду" його було звільнено.

Кулеба зазначив, що до його діяльності не було претензій, і відставка не пов'язана із невдачами у зовнішній політиці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський призначив кадрового дипломата Сергія Кислицю на посаду першого заступника керівника Офісу президента. Про це йдеться в указі глави держави №14/2026 від 5 січня.

Донедавна Кислиця обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України. Також Сергій Кислиця входить до делегації України для участі у переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ щодо припинення війни та досягнення миру.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський ухвалив важливе рішення щодо зміни керівництва Офісу президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі. Як зміниться робота розвідки? Чому Зеленський зупинив свій вибір саме на Буданові? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини