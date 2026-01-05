Він "у команді України": Зеленський заінтригував зустріччю з екс-главою МЗС

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з колишнім главою МЗС Дмитром Кулебою та заявив, що той "у команді України". Як повідомляє портал "Коментарі", заява Зеленського з'явилася в Telegram.

Володимир Зеленський та Дмитро Кулеба. Фото: з відкритих джерел

Президент розповів, що обговорив із Кулебою політичну та інформаційну ситуацію навколо України.

"Важливо, щоб український погляд на речі у світі було представлено, і щоб це було досить сильно. Радий, що Дмитро — у команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії", — наголосив український лідер.

Варто нагадати, що Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ України з березня 2020 року. У вересні 2024 року в рамках "перезавантаження уряду" його було звільнено.

Кулеба зазначив, що до його діяльності не було претензій, і відставка не пов'язана із невдачами у зовнішній політиці.

