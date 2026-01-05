Он "в команде Украины": Зеленский заинтриговал встречей с экс-главой МИД

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим главой МИД Дмитрием Кулебой и заявил, что тот "в команде Украины". Как передает портал "Комментарии", заявление Зеленского появилось в Telegram.

Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Президент рассказал, что обсудил с Кулебой политическую и информационную ситуацию вокруг Украины.

"Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен, и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий — в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия", — подчеркнул украинский лидер.

Стоит напомнить, Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины с марта 2020 года. В сентябре 2024 года в рамках "перезагрузки правительства" он был уволен.

Кулеба отметил, что к его деятельности не было претензий, и отставка не связана с неудачами во внешней политике.

