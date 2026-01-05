Зеленский определился с первым заместителем Буданова в ОП: кто им стал

Президент Украины Владимир Зеленский назначил кадрового дипломата Сергея Кислица на должность первого заместителя руководителя Офиса президента. Об этом говорится в указе главы государства №14/2026 от 5 января.

Офис президента. Фото: из открытых источников

До недавнего времени Кислица занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины. Также Сергей Кислица входит в делегацию Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по прекращению войны и достижению мира.

Кислица окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право". У него дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Всю свою профессиональную деятельность был кадровым дипломатом. Был постоянным представителем Украины при ООН с февраля 2020 года до февраля 2025 года.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение по смене руководства Офиса президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Об этом глава государства сообщил через свои социальные сети. Зеленский подчеркнул, что в условиях нынешних вызовов Украине нужно особое внимание уделять вопросам безопасности, развитию сил обороны и дипломатической деятельности. В этой связи Офис Президента должен стать основным инструментом для реализации этих задач. Как изменится работа разведки? Почему Зеленский остановил свой выбор именно на Будане? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



