Відомо про можливі зміни позицій сторін: Зеленський зробив заяву про переговори
Відомо про можливі зміни позицій сторін: Зеленський зробив заяву про переговори

Зеленський обговорив з Рютте переговори України зі США та РФ

21 лютого 2026, 16:50
Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Серед ключових тем були мирні переговори, де могла змінитися позиція сторін. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні глави держави у Telegram.

Відомо про можливі зміни позицій сторін: Зеленський зробив заяву про переговори

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський поінформував, що разом із Марком Рютте скоординував позиції "з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи". За його словами, багато в чому погляди збігаються.

"Розповів про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та Росією і те, що нам відомо про можливі зміни позицій сторін", — зазначив президент.

Крім того, Зеленський обговорив з Рютте ситуації в енергетиці та необхідність подальшої роботи за програмою PURL.

"Вдячний кожній європейській країні, яка інвестує у наш захист через PURL. Марке, дякую за підтримку!", — резюмував глава держави.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна вважає і послідовно відстоює свою позицію про те, що можливе розміщення європейського військового контингенту має бути ближчим до лінії фронту. Така присутність розглядається як фактор стримування та додаткової гарантії безпеки для країни у разі припинення бойових дій. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації агентства Agence France-Presse.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський нібито доручив своїм найближчим радникам підготувати докладну стратегію ведення війни на найближчі три роки. Про це повідомив головний європейський політичний кореспондент The Wall Street Journal Боян Панчевський з посиланням на джерела, поінформовані про внутрішні обговорення.




