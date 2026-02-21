Відомо про можливі зміни позицій сторін: Зеленський зробив заяву про переговори

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Серед ключових тем були мирні переговори, де могла змінитися позиція сторін. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні глави держави у Telegram.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський поінформував, що разом із Марком Рютте скоординував позиції "з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи". За його словами, багато в чому погляди збігаються.

"Розповів про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та Росією і те, що нам відомо про можливі зміни позицій сторін", — зазначив президент.

Крім того, Зеленський обговорив з Рютте ситуації в енергетиці та необхідність подальшої роботи за програмою PURL.

"Вдячний кожній європейській країні, яка інвестує у наш захист через PURL. Марке, дякую за підтримку!", — резюмував глава держави.

