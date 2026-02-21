Иностранные войска в Украине: Зеленский рассказал, на чем точно будет настаивать Киев

Украина считает и последовательно отстаивает свою позицию о том, что возможное размещение европейского военного контингента должно быть ближе к линии фронта. Такое присутствие рассматривается как фактор сдерживания и дополнительной гарантии безопасности для страны в случае прекращения боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации агентства Agence France-Presse.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент Украины сообщил, что Киев хотел бы видеть иностранные войска поближе к передовой после остановки боевых действий.

По словам главы государства, речь идет не о замене украинских сил, а о совместном присутствии партнеров для усиления безопасности и предотвращения повторной агрессии.

Украинский лидер отметил, Украина рассчитывает, что контингент европейских стран станет элементом гарантии безопасности.

"Мы хотели бы видеть контингент поближе к линии фронта. Конечно, никто не хочет стоять на первой линии, и конечно украинцы хотели бы, чтобы наши партнеры стояли с нами на передовой", — акцентировал президент.

По его словам, такое размещение должно служить сдерживающим фактором, обеспечивая дополнительную защиту для страны и ее граждан.

