Известно о возможных изменениях позиций сторон: Зеленский сделал заявление о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Среди ключевых тем были мирные переговоры, в которых могла измениться позиция сторон. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский проинформировал, что вместе с Марком Рютте скоординировал позиции "по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы". По его словам, во многом взгляды совпадают.

"Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и Россией и то, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон", — отметил президент.

Кроме того, Зеленский обсудил с Рютте ситуации в энергетике и необходимость дальнейшей работы по программе PURL.

"Благодарен каждой европейской стране, которая инвестирует в нашу защиту через PURL. Марк, спасибо за поддержку!", — резюмировал глава государства.

