В України все ж є карти: з яким проханням Вашингтон звернувся до Києва

В Україну надійшов від США запит про надання експертної підтримки для американських військових на Близькому Сході та в Перській затоці. Як інформує портал "Коментарі", про це розповів президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави зауважив, що ведуться детальні розмови з партнерами на всіх необхідних рівнях.

"Наші команди вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії "Шахедам" – надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту. Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових", — розповів Володимир Зеленський.

За його словами, Україна зацікавлена у якнайшвидшій та надійній стабілізації навколо Ірану, адже це має глобальне значення з точки зору стану ринків нафти та газу, а отже, цінової ситуації, зокрема у Європі та Україні.

Як додав президент, принциповою позицією України є й неприпустимість будь-якого успіху терористичної активності іранського режиму, який вже давно є союзником путінської Росії.

