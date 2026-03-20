У Украины все же есть карты: с какой просьбой Вашингтон обратился к Киеву

В Украину поступил от США запрос о предоставлении экспертной поддержки для американских военных на Ближнем Востоке и Персидском заливе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, что ведутся подробные разговоры с партнерами на всех необходимых уровнях.

"Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию "Шахедам" – предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты. Есть дополнительные запросы от других государств. Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных", — рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, Украина заинтересована в скорейшей и надежной стабилизации вокруг Ирана, ведь это имеет глобальное значение с точки зрения состояния рынков нефти и газа, а значит, ценовой ситуации, в частности, в Европе и Украине.

Как добавил президент, принципиальной позицией Украины есть и недопустимость любого успеха террористической активности иранского режима, который уже давно является союзником путинской России.

