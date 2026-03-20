Території – другорядне питання: Зеленський назвав ключовий пріоритет України у війні

Для України у війні проти Росії найважливіше – це люди. Території також важливі, але це друге питання. Як інформує портал "Коментарі", про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю блогеру Максу Клименку.

Український лідер наголосив, що Росія не перемагає. Росіяни не досягли жодної цілі, як відходили з самого початку. Вони хотіли повністю окупувати Донбас, але не отримали цього. І, звичайно, вони хотіли окупувати столицю. Вони також цього не отримали, наголосив український лідер.

За його словами, тепер окупанти втрачають щомісячно від 30 до 35 тисяч власних військових.

"Люди номер один. Земля – це друге питання, але люди – люди найважливіше", — підкреслив глава держави.

Він також підкреслив, що якщо взяти останній рік-два, у ЗСУ майже ті самі позиції. Тільки втрати зростають.

"Росіяни не можуть прорвати наші оборонні лінії, хоча вони намагаються це зробити щодня. Ось чому така позиція на полі бою не дає їм перемоги. Ось чому вони намагаються створити хаос ракетами по енергетичній та цивільній інфраструктурі", — додав президент України.

Володимир Зеленський також зазначив, що Україна сьогодні "номер один" у сфері безпеки, адже немає жодної країни у світі, яка могла б справді знищити, наприклад, за один день 500 іранських дронів.

