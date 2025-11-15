В Україні виплачуватимуть 50 тисяч гривень за народження дитини – Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень при народженні дитини. Його мета – підтримати українські родини та посилити соціальну політику держави на тлі демографічних викликів. Про це йдеться у картці ухваленого закону, який набуде чинності 1 січня 2026 року.

50 тисяч при народженні: які нові виплати отримають українські родини з 2026 року

У документі передбачений комплекс виплат, які мають зменшити фінансове навантаження на батьків. Серед них – допологова допомога для незастрахованих вагітних, підтримка родин із немовлятами та компенсації за догляд за малюками від двох до трьох років. Уряд очікує, що це стане додатковим стимулом для збільшення народжуваності та покращення умов виховання дітей у перші роки життя.

Які виплати передбачає закон:

– 50 000 гривень – одноразова допомога при народженні дитини;

– 7 000 гривень – допологова підтримка для незастрахованих вагітних;

– 7 000 гривень – допомога по догляду за дитиною до 1 року;

– 8 000 гривень – виплата за програмою "єЯсла" для догляду за дитиною від 2 до 3 років.

