В Украине будут выплачивать 50 тысяч гривен за рождение ребенка – Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий одноразовую помощь в размере 50 тысяч гривен при рождении ребенка. Его цель – поддержать украинские семьи и усилить социальную политику государства на фоне демографических вызовов. Об этом говорится в карточке принятого закона, который вступит в силу 1 января 2026 года.

50 тысяч при рождении: какие новые выплаты получат украинские семьи с 2026 года

В документе предусмотрен комплекс выплат, которые должны уменьшить финансовую нагрузку на родителей. Среди них – помощь для незастрахованных беременных, поддержка семей с младенцами и компенсации за уход за малышами от двух до трех лет. Правительство ожидает, что это станет дополнительным стимулом к увеличению рождаемости и улучшению условий воспитания детей в первые годы жизни.

Какие выплаты предусматривает закон:

– 50 000 гривен – одноразовая помощь при рождении ребенка;

– 7 000 гривен – дородовая поддержка для незастрахованных беременных;

– 7 000 гривен – помощь по уходу за ребенком до 1 года;

– 8 000 гривен – выплата по программе "Если" для ухода за ребенком от 2 до 3 лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал Украинское правительство готовит массовую единовременную выплату – каждый гражданин сможет получить 1000 грн в рамках программы "зимняя поддержка". Власти планируют охватить выплатами 11 миллионов человек. Однако проект постановления свидетельствует, что правительство собирается финансировать эти выплаты за счет других социальных программ. Расходы на "Социальную защиту детей и семьи" планируют уменьшить на 3,042 миллиарда гривен, а помощь малоимущим урежут еще на 1,483 миллиарда. Эти деньги направят на программу "Социальная защита попавших в сложные жизненные обстоятельства граждан", по которой и будет выдана так называемая "тысяча Зеленского". Минфин уже предупредил – такие изменения приведут к потере целевого использования средств, ведь их перенаправят людям, которые не находятся в тяжелых обстоятельствах. Кто же получит эти средства и на что их можно будет потратить – читайте в нашем материале .