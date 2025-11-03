Українцям виплатять по 1000 гривень: на що їх можна буде витратити

2025 року в Україні стартує програма "зимова підтримка", знайома українцям з минулої зими. Уряд виплатить по 1000 гривень усім громадянам, а батьки матимуть змогу оформити виплати за дітей. Більше подробиць про програму обіцяють повідомити до 15 листопада, але деякі відомості вже озвучили.

Тисяча гривень від Зеленського.

Міністр соцполітики Денис Улютін в ефірі загальнонаціонального телемарафону підтвердив, що глава держави доручив уряду розробити програму допомоги, яка почне працювати у грудні.

Допомога у 1000 гривень діятиме так само, як минулого року. Гроші можна буде витратити на найважливіші потреби: комунальні платежі, їжу, ліки, проїзд тощо. Суму виплатять усім громадянам, які звернуться за нею у грудні.

Варто зазначити, що у 2024 році українцям теж нараховувалось 1000 гривень від Зеленського. Гроші виплачували лише громадянам, які на момент звернення перебували в Україні – тобто біженці за кордоном нічого не отримували.

Володимир Зеленський зазначив, що до пакету увійдуть кілька напрямків допомоги. Зокрема, як і минулого року, українці отримають пряму фінансову підтримку, яку можна буде витратити на нагальні потреби.

Окремі програми передбачені для самотніх людей похилого віку, багатодітних сімей, мешканців зон бойових дій та інших уразливих категорій. Деталі цих ініціатив представить уряд та прем'єр-міністр найближчим часом. Президент також наголосив, що держава збереже фіксовані ціни на газ та електроенергію для побутових споживачів.

"Жодних підвищень — ні на газ, ні на електрику", — запевнив Зеленський.