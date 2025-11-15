В Україні стартує масштабне перезавантаження держпідприємств: заява Зеленського

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Юлією Свириденком та міністром економіки Олексієм Соболєвим визначили порядок дій для перезавантаження ключових державних підприємств. Про це Володимир Зеленський повідомив у себе в телеграмі.
Володимир Зеленський та Юлія Свириденко. Фото: з відкритих джерел
За тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової та професійної наглядової ради "Енергоатому", а завдяки цьому – повне перезавантаження правління компанії, зазначив він.
"Укргідроенерго": термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії та доформування наглядової ради.
Оператор газотранспортної системи України: доформування наглядової ради та термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії.
У решті великих енергетичних державних компаній має відбутися оновлення представників держави у наглядових радах.
