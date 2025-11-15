В Україні стартує масштабне перезавантаження держпідприємств: заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Юлією Свириденком та міністром економіки Олексієм Соболєвим визначили порядок дій для перезавантаження ключових державних підприємств. Про це Володимир Зеленський повідомив у себе в телеграмі.

Володимир Зеленський та Юлія Свириденко. Фото: з відкритих джерел

"Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, що працюють у галузі енергетики. Паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутися оновлення управління цими компаніями", – йдеться у повідомленні.

За тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової та професійної наглядової ради "Енергоатому", а завдяки цьому – повне перезавантаження правління компанії, зазначив він.

"Укргідроенерго": термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії та доформування наглядової ради.

Оператор газотранспортної системи України: доформування наглядової ради та термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії.

"У "Нафтогазі України" зважаючи на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року, має бути оголошено і проведено конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року", – повідомив президент.

У решті великих енергетичних державних компаній має відбутися оновлення представників держави у наглядових радах.

"Також доручив чиновникам бути у постійній та змістовній комунікації з правоохоронними та антикорупційними органами. На будь-яку виявлену схему в компаніях має бути і буде оперативна та справедлива відповідь", – сказав Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — уряд Юлії Свириденко готують до відставки: коли це станеться.



