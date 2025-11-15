В Украине стартует масштабная перезагрузка госпредприятий: заявление Зеленского

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий для перезагрузки ключевых государственных предприятий. Об этом Владимир Зеленский сообщил у себя в Телеграмм.
Владимир Зеленский и Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников
За неделю должны быть обеспечены все условия для формирования нового и профессионального наблюдательного совета "Энергоатома", а благодаря этому – полная перезагрузка правления компании, отметил он.
"Укргидроэнерго": срочное проведение конкурса на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета.
Оператор газотранспортной системы Украины: доформирование наблюдательного совета и срочное проведение конкурса на должность генерального директора компании.
В остальных крупных энергетических государственных компаний должно состояться обновление представителей государства в наблюдательных советах.
