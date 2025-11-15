В Украине стартует масштабная перезагрузка госпредприятий: заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий для перезагрузки ключевых государственных предприятий. Об этом Владимир Зеленский сообщил у себя в Телеграмм.

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

"Начинаем перезагрузку ключевых государственных предприятий, работающих в области энергетики. Параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно состояться обновление управления этими компаниями", – говорится в сообщении.

За неделю должны быть обеспечены все условия для формирования нового и профессионального наблюдательного совета "Энергоатома", а благодаря этому – полная перезагрузка правления компании, отметил он.

"Укргидроэнерго": срочное проведение конкурса на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета.

Оператор газотранспортной системы Украины: доформирование наблюдательного совета и срочное проведение конкурса на должность генерального директора компании.

"В "Нафтогазе Украины" ввиду того, что контракты текущего состава наблюдательного совета завершаются в январе следующего года, должен быть объявлен и проведен конкурс на работу в наблюдательном совете компании так, чтобы этот новый состав смог заработать уже в январе 2026 года", – сообщил президент.

В остальных крупных энергетических государственных компаний должно состояться обновление представителей государства в наблюдательных советах.

"Также поручил чиновникам быть в постоянной и содержательной коммуникации с правоохранительными и антикоррупционными органами. На любую обнаруженную схему в компаниях должен быть и будет оперативный и справедливый ответ", – сказал Зеленский.

