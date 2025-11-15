logo

BTC/USD

95630

ETH/USD

3148.49

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин Правительство Свириденко готовят к отставке: когда это произойдет
commentss НОВОСТИ Все новости

Правительство Свириденко готовят к отставке: когда это произойдет

В парламентско-правительственном кризисе Украины есть два критических момента

15 ноября 2025, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В следующие две недели будет попытка отправить в отставку правительство Свириденко и заменить его другим правительством. По состоянию на сегодняшний день в Верховной Раде нет голосов ни на что: ни на отставку правительства, ни на назначение нового, ни на новый бюджет. Другими словами ко всем остальным, добавился типичный парламентский кризис. Это не самый страшный, но все же весомый кризис. Она все равно завершится отставкой этого правительства. Вопрос только когда: в ноябре или через три-четыре месяца. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Правительство Свириденко готовят к отставке: когда это произойдет

Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что в парламентско-правительственном кризисе есть два критических момента. Первое – затягивание кризиса приведет к резкому уменьшению управления в бюрократической системе. Точечные итальянские забастовки могут превратиться в массовые.

Второй момент – разговоры о новом правительстве ведутся в кадровой, а не ценностной плоскости. Есть большая угроза, что все изменения, которые будет предлагать новое правительство, сведутся к увеличению роли иностранцев в назначении чиновников и наблюдательных советов. Без дискуссии о том, какие реформы должно провести это правительство, его назначение не будет иметь никакого весомого эффекта кроме временного выпуска пара.

"За эту неделю мы услышали целый ряд намеков на то, что вторая серия миндич-гейта, если она будет показана, будет касаться вопросов оружия. Я склонен считать, что эта серия, если она существует, появится гораздо позже. Она необходима исключительно для теоретически возможного предстоящего переговорного процесса. Но, как известно, страх ожидания иногда хуже самого ожидания", – отметил Вадим Денисенко.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский, комментируя разоблачение масштабной коррупционной схемы в энергетике, заявил, что любые результативные действия против коррупции очень нужны. Сегодня же появилось решение Кабмина об отстранении одного из фигурантов дела Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. О решении сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Достаточная ли реакция власти на резонансное дело? Какова вероятность того, что Банковая согласится отправить правительство в отставку, как того требует оппозиция? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости