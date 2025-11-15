Правительство Свириденко готовят к отставке: когда это произойдет

В следующие две недели будет попытка отправить в отставку правительство Свириденко и заменить его другим правительством. По состоянию на сегодняшний день в Верховной Раде нет голосов ни на что: ни на отставку правительства, ни на назначение нового, ни на новый бюджет. Другими словами ко всем остальным, добавился типичный парламентский кризис. Это не самый страшный, но все же весомый кризис. Она все равно завершится отставкой этого правительства. Вопрос только когда: в ноябре или через три-четыре месяца. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что в парламентско-правительственном кризисе есть два критических момента. Первое – затягивание кризиса приведет к резкому уменьшению управления в бюрократической системе. Точечные итальянские забастовки могут превратиться в массовые.

Второй момент – разговоры о новом правительстве ведутся в кадровой, а не ценностной плоскости. Есть большая угроза, что все изменения, которые будет предлагать новое правительство, сведутся к увеличению роли иностранцев в назначении чиновников и наблюдательных советов. Без дискуссии о том, какие реформы должно провести это правительство, его назначение не будет иметь никакого весомого эффекта кроме временного выпуска пара.

"За эту неделю мы услышали целый ряд намеков на то, что вторая серия миндич-гейта, если она будет показана, будет касаться вопросов оружия. Я склонен считать, что эта серия, если она существует, появится гораздо позже. Она необходима исключительно для теоретически возможного предстоящего переговорного процесса. Но, как известно, страх ожидания иногда хуже самого ожидания", – отметил Вадим Денисенко.

