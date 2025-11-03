Украинцам выплатят по 1000 гривен: на что их можно будет потратить

В 2025 году в Украине стартует программа "зимняя поддержка", знакомая украинцам с прошлой зимы. Правительство выплатит по 1000 гривен всем гражданам, а родители смогут оформить выплаты за детей. Больше подробностей о программе обещают сообщить до 15 ноября, но некоторые сведения уже озвучили.

Министр соцполитики Денис Улютин в эфире общенационального телемарафона подтвердил, что глава государства поручил правительству разработать программу помощи, которая заработает в декабре.

Помощь в 1000 гривен будет действовать так же, как в прошлом году. Деньги можно будет потратить на самые важные потребности: коммунальные платежи, еду, лекарства, проезд и т.д. Сумму выплатят всем гражданам, которые обратятся за ней в декабре.

Стоит отметить, что в 2024 году украинцам тоже начислялась 1000 гривен от Зеленского. Деньги выплачивали только гражданам, которые на момент обращения находились в Украине — то есть беженцы за границей ничего не получали.

Владимир Зеленский отметил, что в пакет войдут несколько направлений помощи. В частности, как и в прошлом году, украинцы получат прямую финансовую поддержку, которую можно будет потратить на самые насущные потребности.

Отдельные программы предусмотрены для одиноких пожилых людей, многодетных семей, жителей зон боевых действий и других уязвимых категорий. Детали этих инициатив представит правительство и премьер-министр в ближайшее время. Президент также подчеркнул, что государство сохранит фиксированные цены на газ и электроэнергию для бытовых потребителей.

"Никаких повышений — ни на газ, ни на электричество", — заверил Зеленский.