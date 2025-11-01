Зеленский анонсировал большую "зимнюю поддержку": кто может рассчитывать на помощь от государства

Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки", которая начнет действовать уже в декабре. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram президента.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что в пакет войдут несколько направлений помощи. В частности, как и в прошлом году, украинцы получат прямую финансовую поддержку, которую можно будет потратить на самые насущные потребности.

Отдельные программы предусмотрены для одиноких пожилых людей, многодетных семей, жителей зон боевых действий и других уязвимых категорий. Детали этих инициатив представит правительство и премьер-министр в ближайшее время.

Президент также подчеркнул, что государство сохранит фиксированные цены на газ и электроэнергию для бытовых потребителей.

"Никаких повышений — ни на газ, ни на электричество", — заверил Зеленский.

Еще одна инициатива – программа транспортной поддержки "УЗ-3000", по которой украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны на расстояние до трех тысяч километров.

"Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов — Киев, Киев — Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно", — рассказал Зеленский.

Кроме того, Министерство здравоохранения готовит запуск проекта массовых медицинских чекапов, который позволит каждому украинцу пройти базовое обследование уже с января.

"Я поручил правительству в ближайшие недели завершить подготовку этой зимней поддержки и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы люди могли начинать пользоваться", — говорит президент.

