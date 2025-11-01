logo

BTC/USD

110329

ETH/USD

3879.09

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский анонсировал большую "зимнюю поддержку": кто может рассчитывать на помощь от государства
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский анонсировал большую "зимнюю поддержку": кто может рассчитывать на помощь от государства

Большая "зимняя поддержка" стартует уже в декабре

1 ноября 2025, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки", которая начнет действовать уже в декабре. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram президента.

Зеленский анонсировал большую "зимнюю поддержку": кто может рассчитывать на помощь от государства

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что в пакет войдут несколько направлений помощи. В частности, как и в прошлом году, украинцы получат прямую финансовую поддержку, которую можно будет потратить на самые насущные потребности.

Отдельные программы предусмотрены для одиноких пожилых людей, многодетных семей, жителей зон боевых действий и других уязвимых категорий. Детали этих инициатив представит правительство и премьер-министр в ближайшее время.

Президент также подчеркнул, что государство сохранит фиксированные цены на газ и электроэнергию для бытовых потребителей.

"Никаких повышений — ни на газ, ни на электричество", — заверил Зеленский.

Еще одна инициатива – программа транспортной поддержки "УЗ-3000", по которой украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны на расстояние до трех тысяч километров.

"Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов — Киев, Киев — Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно", — рассказал Зеленский.

Кроме того, Министерство здравоохранения готовит запуск проекта массовых медицинских чекапов, который позволит каждому украинцу пройти базовое обследование уже с января.

"Я поручил правительству в ближайшие недели завершить подготовку этой зимней поддержки и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы люди могли начинать пользоваться", — говорит президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — вскоре россияне отчетливее ощутят войну на своей территории: Зеленский сделал интригующее заявление.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости