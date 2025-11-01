Зеленский анонсировал большую "зимнюю поддержку": кто может рассчитывать на помощь от государства

Рубрики
Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки", которая начнет действовать уже в декабре. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram президента.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский отметил, что в пакет войдут несколько направлений помощи. В частности, как и в прошлом году, украинцы получат прямую финансовую поддержку, которую можно будет потратить на самые насущные потребности.
Отдельные программы предусмотрены для одиноких пожилых людей, многодетных семей, жителей зон боевых действий и других уязвимых категорий. Детали этих инициатив представит правительство и премьер-министр в ближайшее время.
Президент также подчеркнул, что государство сохранит фиксированные цены на газ и электроэнергию для бытовых потребителей.
Еще одна инициатива – программа транспортной поддержки "УЗ-3000", по которой украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны на расстояние до трех тысяч километров.
Кроме того, Министерство здравоохранения готовит запуск проекта массовых медицинских чекапов, который позволит каждому украинцу пройти базовое обследование уже с января.
