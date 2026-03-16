Україна зупинила великий наступ РФ: заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України зірвали масштабний наступ Росії, який Кремль планував розгорнути наприкінці минулого року та продовжити навесні 2026-го. За його словами, українські військові випередили плани противника завдяки власним контрнаступальним діям. Про це глава держави повідомив в інтерв’ю CNN та у своїх соціальних мережах.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський наголосив, що Росія готувала велику наступальну операцію, однак українська армія змогла зірвати ці плани ще на підготовчому етапі.

"Ми провели власні контрнаступальні дії, щоб не допустити масштабного російського наступу. Це був успіх не лише через територію, а й через наших людей", — підкреслив президент.

За його словами, ключову роль у стримуванні ворога відіграли українські дронові технології. Саме масове застосування FPV-дронів та інших безпілотників призвело до значних втрат російської армії.

Президент зазначив, що Росія щомісяця втрачає від 30 до 35 тисяч військових саме через удари українських безпілотників.

Водночас Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін ніколи не мав наміру припиняти війну проти України. За його словами, Кремль лише імітував готовність до переговорів.

"Він боявся президента Дональда Трампа і тиску з боку США, тому робив вигляд, що хоче переговорів", — сказав глава держави.

Зеленський переконаний, що без посилення міжнародного тиску Москва й надалі намагатиметься диктувати Україні ультиматуми, зокрема вимагати виведення українських військ з власної території.

Окремо президент звернув увагу на економічний фактор війни. За даними української розвідки, через санкції Заходу та удари по енергетичній інфраструктурі Росія у 2026 році зіткнулася з дефіцитом понад 100 млрд доларів.

Втім, нова війна на Близькому Сході вже допомогла Кремлю частково компенсувати втрати: лише за два тижні зростання цін на енергоносії принесло Росії близько 10 млрд доларів додаткових доходів.

"Це небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості, що він може продовжувати війну", — підсумував Зеленський.

