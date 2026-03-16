Украина остановила большое наступление РФ: заявление Зеленского

Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины сорвали масштабное наступление России, которое Кремль планировал развернуть в конце прошлого года и продлить весной 2026 года. По его словам, украинские военные опередили планы противника благодаря собственным контрнаступательным действиям. Об этом глава государства сообщил в интервью CNN и в своих социальных сетях.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Зеленский подчеркнул, что Россия готовила большую наступательную операцию, однако украинская армия смогла сорвать эти планы еще на предварительном этапе.
По его словам, ключевую роль в сдерживании врага сыграли украинские дроновые технологии. Самое массовое применение FPV-дронов и других беспилотников привело к значительным потерям российской армии.
Президент отметил, что Россия ежемесячно теряет от 30 до 35 тысяч военных именно из-за ударов украинских беспилотников.
В то же время Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не собирался прекращать войну против Украины. По его словам, Кремль только имитировал готовность к переговорам.
Зеленский убежден, что без усиления международного давления Москва и дальше будет пытаться диктовать Украине ультиматумы, в частности, требовать выведения украинских войск с собственной территории.
Отдельно президент обратил внимание на экономический фактор войны. По данным украинской разведки, из-за санкций Запада и ударов по энергетической инфраструктуре Россия в 2026 году столкнулась с дефицитом более 100 млрд долларов.
Впрочем, новая война на Ближнем Востоке уже помогла Кремлю частично компенсировать потери: всего за две недели рост цен на энергоносители принес России около 10 млрд долларов дополнительных доходов.
