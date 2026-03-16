Украина остановила большое наступление РФ: заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины сорвали масштабное наступление России, которое Кремль планировал развернуть в конце прошлого года и продлить весной 2026 года. По его словам, украинские военные опередили планы противника благодаря собственным контрнаступательным действиям. Об этом глава государства сообщил в интервью CNN и в своих социальных сетях.

Зеленский подчеркнул, что Россия готовила большую наступательную операцию, однако украинская армия смогла сорвать эти планы еще на предварительном этапе.

"Мы провели свои контрнаступательные действия, чтобы не допустить масштабного российского наступления. Это был успех не только через территорию, но и через наших людей", – подчеркнул президент.

По его словам, ключевую роль в сдерживании врага сыграли украинские дроновые технологии. Самое массовое применение FPV-дронов и других беспилотников привело к значительным потерям российской армии.

Президент отметил, что Россия ежемесячно теряет от 30 до 35 тысяч военных именно из-за ударов украинских беспилотников.

В то же время Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не собирался прекращать войну против Украины. По его словам, Кремль только имитировал готовность к переговорам.

"Он боялся президента Дональда Трампа и давления со стороны США, поэтому делал вид, что хочет переговоров", — сказал глава государства.

Зеленский убежден, что без усиления международного давления Москва и дальше будет пытаться диктовать Украине ультиматумы, в частности, требовать выведения украинских войск с собственной территории.

Отдельно президент обратил внимание на экономический фактор войны. По данным украинской разведки, из-за санкций Запада и ударов по энергетической инфраструктуре Россия в 2026 году столкнулась с дефицитом более 100 млрд долларов.

Впрочем, новая война на Ближнем Востоке уже помогла Кремлю частично компенсировать потери: всего за две недели рост цен на энергоносители принес России около 10 млрд долларов дополнительных доходов.

"Это небезопасно. Это дает Путину больше уверенности, что он может продолжать войну", — подытожил Зеленский.

