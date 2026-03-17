Україна готова до миру: Зеленський назвав умови закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у перспективі мирного врегулювання війни, розв’язаної Росією. За його словами, попри складні моменти та внутрішні виклики, головна мета України незмінна – мир.

"Україна хоче миру набагато більше, ніж хоче Путін", – підкреслив глава держави.

При цьому він наголосив, що дії Кремля створюють ілюзію зворотного, але це лише маніпуляція, спрямована на зовнішніх партнерів.

Зеленський зазначив, що партнерство з США залишається ключовим у цьому процесі.

"Президент Трамп хоче миру – отже, ми союзники в цьому питанні, і не треба навіть сумніватись", – додав він, наголошуючи на готовності України підтримувати союзників у будь-яких кризових ситуаціях, зокрема оперативно реагуючи на потреби Близького Сходу.

Президент підкреслив, що щодня в Україні працюють над пошуком варіантів мирної угоди. Наступним кроком має стати зустріч із американськими партнерами для обговорення нових ініціатив, які можуть прискорити завершення війни.

"У нас є ще кілька ідей, як змусити цю війну закінчитись", – заявив Зеленський, закликаючи світ вірити у щирість намірів України.

За словами глави держави, мир не є абстрактною метою: це реальна стратегія, яку країна активно відстоює на міжнародній арені, демонструючи готовність до компромісів і союзництва.

