Україна готова до миру: Зеленський назвав умови закінчення війни

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у перспективі мирного врегулювання війни, розв’язаної Росією. За його словами, попри складні моменти та внутрішні виклики, головна мета України незмінна – мир.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
При цьому він наголосив, що дії Кремля створюють ілюзію зворотного, але це лише маніпуляція, спрямована на зовнішніх партнерів.
Зеленський зазначив, що партнерство з США залишається ключовим у цьому процесі.
Президент підкреслив, що щодня в Україні працюють над пошуком варіантів мирної угоди. Наступним кроком має стати зустріч із американськими партнерами для обговорення нових ініціатив, які можуть прискорити завершення війни.
За словами глави держави, мир не є абстрактною метою: це реальна стратегія, яку країна активно відстоює на міжнародній арені, демонструючи готовність до компромісів і союзництва.
