Украина готова к миру: Зеленский назвал условия окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в перспективе мирного урегулирования войны, развязанной Россией. По его словам, несмотря на сложные моменты и внутренние вызовы, главная цель Украины неизменна – мир.

"Украина хочет мира гораздо больше, чем хочет Путин", — подчеркнул глава государства.

При этом он подчеркнул, что действия Кремля создают иллюзию обратной, но это лишь манипуляция, направленная на внешних партнеров.

Зеленский отметил, что партнерство с США остается ключевым в этом процессе.

"Президент Трамп хочет мира – значит, мы союзники в этом вопросе, и не надо даже сомневаться", – добавил он, подчеркивая готовность Украины поддерживать союзников в любых кризисных ситуациях, в частности оперативно реагируя на нужды Ближнего Востока.

Президент подчеркнул, что каждый день в Украине работают над поиском вариантов мирного соглашения. Следующим шагом должна стать встреча с американскими партнерами для обсуждения новых инициатив, которые могут ускорить завершение войны.

"У нас есть еще несколько идей, как заставить эту войну закончиться", — заявил Зеленский, призывая мир верить в искренность намерений Украины.

По словам главы государства, мир не является абстрактной целью: это реальная стратегия, которую страна активно отстаивает на международной арене, демонстрируя готовность к компромиссам и союзничеству.

