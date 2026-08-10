Нардепам уже уривається терпець: куди Зеленський веде Україну

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У Польщі почастішали напади на українців — тепер не тільки образи чи цькування, поляки фізично нападають на українців. У Раді переконані, що проблему потрібно вирішувати негайно.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що зараз дійсно складна ситуація у відносинах із Польщею. При цьому наголосив, що Польща є важливою для України — це і великий спільний кордон, і подальша євроінтеграція, це і найбільша країна Східної Європи.
Думка Польщі щодо вступу України у Євросоюз буде важливою, зазначив політик. При цьому зауважив, що змінюється і погляд поляків на членство України в ЄС — кількість тих, хто голосує “за” швидку інтеграцію. На початку повномасштабного вторгнення понад 80% поляків підтримували вступ України в ЄС, то тепер, за словами нардепа, ця кількість лише 40%.
Нардеп також нагадав, що в Польщі живе понад мільйон українців і все частіше виникають проблеми.
Гончаренко пояснив, що не варто сваритися, але президент має реагувати.
Нардеп переконаний, що Україні не можна втрачати Польщу, як близького партнера, з яким “ділимо проєкти, маємо спільного ворога, з яким ми побудували відносини, розібралися з історичними проблемами”.
Нардеп зауважив, що потрібно вирішувати проблему, в не хайпувати на цьому і не погіршувати ту ситуацію, яка і так дуже складна. Зазначив, що все це абсолютно не наближає Україну до миру. Адже, підсумував політик, кожна така проблема підживлює Путіна в його бажанні продовжувати війну.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відомо про загадковий вибух поблизу Москви.