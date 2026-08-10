Нардепам уже уривається терпець: куди Зеленський веде Україну

У Польщі почастішали напади на українців — тепер не тільки образи чи цькування, поляки фізично нападають на українців. У Раді переконані, що проблему потрібно вирішувати негайно.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що зараз дійсно складна ситуація у відносинах із Польщею. При цьому наголосив, що Польща є важливою для України — це і великий спільний кордон, і подальша євроінтеграція, це і найбільша країна Східної Європи.

Думка Польщі щодо вступу України у Євросоюз буде важливою, зазначив політик. При цьому зауважив, що змінюється і погляд поляків на членство України в ЄС — кількість тих, хто голосує “за” швидку інтеграцію. На початку повномасштабного вторгнення понад 80% поляків підтримували вступ України в ЄС, то тепер, за словами нардепа, ця кількість лише 40%.

“Це вже дуже небезпечні цифри. І що найстрашніше, що серед цих поляків, які проти, більшість — це молодь. У віці 18-24 роки 58% поляків проти вступу України в ЄС. Ми точно програємо ці відносини. І це точно для нас неприйнятно. Ну далі Польща — це супер важливо логістично для нас. Ну треба щось пояснювати, особливо коли закрите зараз знову Чорне море”, — зазначив політик.

Нардеп також нагадав, що в Польщі живе понад мільйон українців і все частіше виникають проблеми.

“МЗС говорить, що це поодинокі випадки. Хоча б МЗС реагує, але далі говорити про поодинокі випадки… Поодинокий випадок, як на мене, це пару разів на рік, а не 10 побитих українців за 7 днів. Це не поодинокі випадки. І тут треба реагувати”, — пояснив політик.

Гончаренко пояснив, що не варто сваритися, але президент має реагувати.

“Як відправити свою нагороду “Новою поштою”, то це він впорався. А якби захистити українців, робити програму, системну роботу, щоб покращити відносини з Польщею… Нічого цього немає… А Зеленський нас веде тут просто, як кажуть, на рифи. Вже всі ми бачимо ці рифи”’ — зауважив політик.

Нардеп переконаний, що Україні не можна втрачати Польщу, як близького партнера, з яким “ділимо проєкти, маємо спільного ворога, з яким ми побудували відносини, розібралися з історичними проблемами”.

Нардеп зауважив, що потрібно вирішувати проблему, в не хайпувати на цьому і не погіршувати ту ситуацію, яка і так дуже складна. Зазначив, що все це абсолютно не наближає Україну до миру. Адже, підсумував політик, кожна така проблема підживлює Путіна в його бажанні продовжувати війну.

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