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В Раде ошарашили: кто действительно влияет на кадровые решения Зеленского

Народный депутат Гончаренко рассказал, как Ермак может сохранять свое влияние даже после увольнения из Офиса президента

12 августа 2026, 15:06
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Кречмаровская Наталия

Андрея Ермака до увольнения из Офиса президента называли серым кардиналом — он влиял на множество процессов, возможно даже и на решения Владимира Зеленского. И несмотря на его увольнение и даже подозрение, он мог сохранить свое влияние.

В Раде ошарашили: кто действительно влияет на кадровые решения Зеленского

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко предположил, что у Ермака до сих пор есть определенное влияние.

"Влияние реализуется через его отношения с Зеленским. И Зеленский продолжает эти отношения сохранять – они продолжают общаться", — отметил политик и добавил, что сейчас не может сказать, насколько плотно общение.

Уточнил, что на определенном этапе до вручения подозрения Ермаку это очень плотное общение.

"Влияние Ермака осуществляется через людей, которые до сих пор на своих должностях, к назначению которых Ермак был присоединен. Ведь все кадровые назначения шли при участии Ермака, однако решение все окончательно принимал только один человек, это Зеленский. Но многих людей, которых Зеленский назначил, предлагал Ермак", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Польше участились нападения на украинцев — теперь не только обиды или травли, поляки физически нападают на украинцев. В Раде уверены, что проблему нужно решать немедленно.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что сейчас действительно сложная ситуация в отношениях с Польшей. Он отметил важность Польши для Украины. Особо он отметил "молчание" президента Украины Владимира Зеленского — нет работы по возобновлению отношений.

Нардеп убежден, что Украине нельзя терять Польшу как близкого партнера.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LBPUH1HUxXY&t=1318s
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