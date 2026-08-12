В Раде ошарашили: кто действительно влияет на кадровые решения Зеленского

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Кречмаровская Наталия
Андрея Ермака до увольнения из Офиса президента называли серым кардиналом — он влиял на множество процессов, возможно даже и на решения Владимира Зеленского. И несмотря на его увольнение и даже подозрение, он мог сохранить свое влияние.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко предположил, что у Ермака до сих пор есть определенное влияние.
Уточнил, что на определенном этапе до вручения подозрения Ермаку это очень плотное общение.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Польше участились нападения на украинцев — теперь не только обиды или травли, поляки физически нападают на украинцев. В Раде уверены, что проблему нужно решать немедленно.
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что сейчас действительно сложная ситуация в отношениях с Польшей. Он отметил важность Польши для Украины. Особо он отметил "молчание" президента Украины Владимира Зеленского — нет работы по возобновлению отношений.
Нардеп убежден, что Украине нельзя терять Польшу как близкого партнера.