Зеленский раскритиковал решение США о санкциях: какие будут последствия

Даже частичное ослабление санкций против российской нефти со стороны Соединенных Штатов может принести России до 10 миллиардов долларов дополнительных доходов, которые пойдут на финансирование войны против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, международное сообщество должно не ослаблять, а усиливать экономическое давление на Россию. Он подчеркнул, что важно разблокировать принятие 20-го пакета санкций против Москвы, ведь только системное давление может приблизить к завершению войны.

"Только одно это послабление со стороны Америки может дать России на войну сумму около 10 миллиардов долларов. Это точно не помогает миру", – подчеркнул глава государства.

Президент пояснил, что логика Вашингтона состоит в стабилизации мировых энергетических рынков. Однако, по мнению Киева, эти средства могут быть направлены Кремлем на наращивание военного производства — в частности, на дроны, регулярно используемые для ударов по украинским городам.

Зеленский также отметил, что угроза таких беспилотников выходит далеко за пределы Украины. По данным разведки, дроны иранского типа уже применяются или могут применяться против стран Ближнего Востока, а также объектов, где присутствуют европейские и американские военные.

"Снимать санкции, чтобы потом получать еще больше атак дронами — это, на мой взгляд, неправильное решение", — подчеркнул президент.

В Киеве считают, что любые ослабления экономического давления только дают Москве новые возможности продолжать войну, поэтому призывают союзников не отступать от политики жестких санкций.

