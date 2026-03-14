Главная Новости Политика президент «Трамп мне не друг»: Зеленский жестко высказался об отношениях с президентом США
«Трамп мне не друг»: Зеленский жестко высказался об отношениях с президентом США

Президент Украины назвал своим настоящим союзником Эммануэля Макрона и признал, что общение с Дональдом Трампом бывает «сложным»

14 марта 2026, 15:46
Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает президента США Дональда Трампа своим другом, хотя между ними сохраняются рабочие отношения. Об этом украинский лидер рассказал в интервью французской радиостанции France Inter.

«Трамп мне не друг»: Зеленский жестко высказался об отношениях с президентом США

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, настоящим другом среди мировых лидеров он считает президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства отметил, что их связывают годы сотрудничества и поддержка Франции в один из самых сложных периодов для Украины.

"Это мой друг, потому что мы проходим это время вместе. Мы решаем проблемы и помогаем друг другу в сложные моменты", — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что после избрания на должность его первый зарубежный визит состоялся именно во Францию. По его словам, регулярные контакты и личное общение между лидерами сыграли важную роль в укреплении отношений между Киевом и Парижем.

Говоря о взаимодействии с Трампом, Зеленский признал, что их отношения более сложные. При этом он позволил себе ироничную шутку, объясняя возможные причины такой дистанции.

"Может, потому что он старше. Может, потому что хочет относиться ко мне как к сыну и ждет от меня отношения как к отцу. Но у него уже есть дети, а у меня есть родители", — сказал президент.

Зеленский добавил, что, вероятно, был бы "не самым любимым сыном" Трампа. Несмотря на это, он подчеркнул, что американскому лидеру в целом нравится общение с ним, хотя некоторые решения украинского президента могут не вызывать одобрения в Вашингтоне.

В то же время Зеленский подчеркнул, что в своей работе руководствуется прежде всего интересами государства.

"Я президент. И моя задача – защищать интересы своей страны", — заявил он.

Зеленский раскритиковал решение США о санкциях: какие будут последствия.




