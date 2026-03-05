«Тихий» обмен: что Зеленский предложил странам Ближнего Востока в обмен на ракеты Patriot

Украина заинтересована в непубличном сотрудничестве с государствами Ближнего Востока для укрепления противовоздушной обороны и совместной борьбы с иранскими беспилотниками. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, очерчивая перспективы технологического обмена.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам главы государства, Украина готова предложить партнерам свои инновационные решения в сфере борьбы с БПЛА в обмен на критически важные боеприпасы для западных систем ПВО.

"Мы бы хотели "тихонько" получить от стран ракеты для Patriot и передать им дроны для перехвата", — подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский также привел ошеломляющее сравнение интенсивности боевых действий и запасов вооружения. Он отметил, что страны Ближнего Востока во время недавнего обострения лишь за трое суток использовали около 800 ракет типа PAC-3, которые являются ключевыми для уничтожения баллистических целей.

Президент подчеркнул масштаб дефицита в Украине, отметив, что такого количества боеприпасов именно этой модификации у нашего государства "никогда не было за весь период войны". Такое сравнение демонстрирует неотложную потребность Киева в поиске альтернативных источников поставок ракет для защиты неба от российского террора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание по обострению ситуации на Ближнем Востоке. Главной темой стали угрозы, которые несет иранский режим не только региона, но и мировой стабильности и роль Украины в преодолении этого кризиса. По словам главы государства, действия Тегерана уже привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и дестабилизации цен на энергоносители.