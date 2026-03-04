logo_ukra

Зеленський доручив розробити план підтримки країн — сусідів Ірану: українські експерти працюватимуть на місці
Зеленський доручив розробити план підтримки країн — сусідів Ірану: українські експерти працюватимуть на місці

«Україна може допомогти із захистом життя»: Зеленський заявив про готовність фахівців ЗСУ протидіяти іранським загрозам у Затоці

4 березня 2026, 23:18
Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо загострення ситуації на Близькому Сході. Головною темою стали загрози, які несе іранський режим не лише регіону, а й світовій стабільності, та роль України у подоланні цієї кризи.

Зеленський доручив розробити план підтримки країн — сусідів Ірану: українські експерти працюватимуть на місці

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами глави держави, дії Тегерана вже призвели до зупинки судноплавства через Ормузьку протоку та дестабілізації цін на енергоносії. Лише за останні кілька діб Іран випустив понад 800 ракет та 1400 дронів. Президент наголосив, що "іранські ударні дрони – такі ж "шахеди", які атакують наші міста і села", є ключовим викликом для країн Затоки, із лідерами яких Україна наразі проводить активні консультації.

Зеленський підкреслив, що Київ готовий ділитися унікальним бойовим досвідом: "Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації. Партнери звертаються щодо цього". Він вже надав доручення МЗС, розвідці та оборонному відомству підготувати варіанти підтримки для держав регіону.

Глава держави запевнив, що така допомога буде надана за умови, "щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні". Наразі команди вже узгоджують деталі, оскільки "українські експерти працюватимуть на місці", використовуючи наявні спроможності ЗСУ для перехоплення повітряних цілей та відновлення безпеки мореплавства.

Володимир Зеленський також закликав Євросоюз та країни G7 до рішучих дій у ліквідації терористичного потенціалу Ірану, зазначивши, що "реального наміру до чесної дипломатії" Тегеран наразі не виявляє.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова різко відреагувала на заяви Володимира Зеленського щодо готовності України допомогти країнам Близького Сходу в боротьбі з іранськими дронами.



