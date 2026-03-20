Территории – второстепенный вопрос: Зеленский назвал ключевой приоритет Украины в войне

Для Украины в войне против России самое важное – это люди. Территории тоже важны, но это второй вопрос. Как сообщает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью блогеру Максу Клименко.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер подчеркнул, что Россия не побеждает. Россияне не достигли никакой цели, как уходили с самого начала. Они хотели полностью оккупировать Донбасс, но этого не получили. И, конечно, они хотели оккупировать столицу. Они также этого не получили, отметил украинский лидер.

По его словам, теперь оккупанты теряют ежемесячно от 30 до 35 тысяч собственных военных.

"Люди номер один. Земля – это второй вопрос, но люди – люди самые важные", — подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что если взять последний год-два, у ВСУ почти те же позиции. Только потери растут.

"Россияне не могут прорвать наши оборонные линии, хотя они пытаются это сделать каждый день. Вот почему такая позиция на поле боя не дает им победы. Вот почему они пытаются создать хаос ракетами по энергетической и гражданской инфраструктуре", – добавил президент Украины.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина сегодня "номер один" в сфере безопасности, ведь нет ни одной страны в мире, которая могла бы действительно уничтожить, например, за один день 500 иранских дронов.

