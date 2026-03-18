Довіра до Зеленського серед українців змінилася: свіжі дані соцопитування

Довіра до президента України Володимира Зеленського підскочила на 9% порівняно з лютим. На початку березня главу держави підтримують 62% опитаних. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Із 62%, які довіряють Зеленському, 28% "повністю" довіряють президенту, а більшість (34%) — "швидше" довіряють. При цьому йому не довіряють 32% респондентів.

Рівень довіри до президента помітно знизився між кінцем січня та серединою лютого – з 61% до 53%. Тоді ж з 33% до 41% побільшало тих, хто йому не довіряв.

Найбільше зниження довіри відбулося серед громадян, які були готові схвалити виведення українських військ із Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

Зокрема, серед тих, хто погоджувався на таку вимогу, довіра між кінцем січня та серединою лютого знизилася з 30% до 23%.

"Серед тих, хто неохоче, але погоджувався — з 58% до 43%, а серед тих, хто мав невизначене ставлення — з 59% до 42%. Натомість серед тих, хто категорично відкидав таку пропозицію, довіра була 68% наприкінці січня та 64% у середині лютого, тобто майже без змін", — зазначили.

переважна більшість, а саме 69% наших співвітчизників вважають, що вибори мають відбутися лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Водночас частка тих, хто допускає голосування після припинення вогню, зменшилася з 23% до 13%.




