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“Тепла ванна” Зеленського закінчилася: що стало справжнім шоком для президента

Політолог Цибулько розповів, що стало справжнім шоком для Зеленського

4 вересня 2026, 22:56
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Кречмаровская Наталия

Україні катастрофічно бракує грошей, і перш за все, на оборону. Діра у бюджеті страшенна, що могло стати справжнім шоком для президента України Володимира Зеленського. 

“Тепла ванна” Зеленського закінчилася: що стало справжнім шоком для президента

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Цибулько пояснив, ситуація, що склалася, показує саму модель управління Зеленського. 

“Я так розумію, що перший, хто заговорив про цю діру більш-менш з якісним обґрунтуванням був новий прем'єр Корецький на Радбезі. І це був шок для Зеленського. Тобто, очевидно, що в тому стилі, в якому Корецький йому повідомив про цю діру, із Зеленським ніколи не розмовляли. З ним розмовляли — усі-пусі, тепла ванна, все добре, ви геній, найвеличніший вождь і тому подібне”, — зазначив експерт.

За його словами, уявити собі, що в воюючій країні раптом несподівано вождю доповідають про діру 27 млрд. І це, підкреслив, кошти на оборону. А ще нещодавно, зазначив політолог, той самий уряд Свириденко дуже акуратно витрачав мільярд доларів на всякі забаганки Зеленського, забравши ці кошти з балансу Міністерства оборони.

Навіть нардепи почали говорити, що ці кошти потрібні були обороні. 

“Загалом це заглиблення в реальність — в реальну реальність, а не в модельовану. Це якраз свідчення того, що система Зеленського зовсім розбалансувалася, вона не працює”, — зазначив експерт. 

За його словами, ця ситуація — наслідок того, що Зеленський делегував велику кількість своїх повноважень Єрмаку, сам перебуваючи того часу “у теплій ванні”. Цибулько зазначив, що сам президент розслабився, повністю втратив відчуття реальності, важелів тиску та впливу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які вимоги поставили Зеленському журналісти.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=A1qs_dhLKOU
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